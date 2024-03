La Vardera (ScN),”Cuffaro mi ha chiesto accordo per Europee”

“L’avreste mai detto che Cuffaro mi ha chiesto di fare un accordo alle europee con lui? Si proprio Totò, lo stesso che da anni osteggio. Lo stesso Totò cui più volte ho chiesto di tornare a fare vini, piuttosto che occuparsi di politica. Eravamo insieme quella famosa sera su la7, un mesetto fa, lui come se nulla fosse mi saluta e mi dice: ‘convinci Cateno, facciamoci le europee insieme voi non dovete raccogliere le firme, e insieme facciamo il 4%'”. Lo afferma il capogruppo di Sud chiama Nord Ismaele La Vardera.

“Non è una barzelletta, e ovviamente – aggiunge l’esponente di ScN – saprei come provarlo visto che non eravamo soli. Perchè Totò è così, quando vuole qualcosa cerca di prenderselo usando i mezzucci della vecchia politica. Fece lo stesso anni fa quando mi propose un accordo per le regionali, se solo ‘stavo dentro ai suoi giochi mi avrebbe fatto eleggere’. Probabilmente Cateno, io e anche Laura siamo il suo sogno proibito. Vuole comprare la gente a colpi di ruoli e incarichi, e quando qualcuno gli dice no va in bestia”.

“Vedi Totó – conclude La Vardera – i tuoi pizzini intimidatori contro la nostra Laura Castelli, mi fanno sorridere.. sappi che prima o poi i siciliani ti manderanno nel posto in cui meriti, ossia a fare vini nella tua azienda di famiglia, ché danni in politica ne hai fatti fin troppi”.