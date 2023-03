Miccichè: “se non mi fossi dimesso, saremmo ancora allo stallo”

“Mi sono dimesso perché ho capito dalla voce di Berlusconi che aveva un problema serio, che non riusciva a reggere questa situazione. Ma di una cosa sono certo: se io non mi fossi dimesso, saremmo ancora allo stallo”. Lo ha detto l’ex coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, intervistato da a Repubblica, commentando le sue dimissioni dopo lo strappo con il presidente Schifani e con il gruppo Azzurro in Regione. “In Sicilia nell’immediato futuro andrà avanti la classe politica che ha soppiantato quella che c’è stata fino a oggi: è la stessa classe politica di quarant’anni fa, identica. Cambia qualche nome, ma pochi. La maggior parte dei volti ci sono ancora tutti. Perché in questa terra il presidente della Regione deve fare parte di un sistema. Persone totalmente libere, non possono essercene” ha detto ancora a La Repubblica Miccichè.