Regionali 2022: De Luca, “sono l’unico che può cambiare questa terra”

“Sono in giro per la Sicilia da mesi. Ho incontrato e sto incontrando tantissime persone e avverto l’esigenza da parte della gente di un cambiamento concreto. C’è la consapevolezza che oggi l’unica alternativa reale può essere Cateno De Luca. Sono l’unico che ha fatto la scelta coraggiosa di non mischiarsi con gli altri. E poi chi sono gli altri? Quelli che rappresentano il centrodestra, il centrosinistra, i Cinquestelle? Gli altri non hanno niente da dire e non fanno nemmeno campagna elettorale”.

Così il candidato governatore della Sicilia, Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, in conferenza stampa a Trapani. “Per la prima volta nella storia delle competizioni elettorali non ci saranno i tradizionali confronti tra i candidati alla presidenza della Regione – ha ricordato -. Questo per gli elettori è un elemento di gravità inaudita. Perché il confronto consente di avere la percezione immediata della preparazione e della statura politica del candidato”.

“Il nostro programma di governo punta ad una Sicilia delle libertà, delle possibilità per tutti. Non vogliamo una guerra dei poveri, vogliamo un’Isola attrattiva. Ma prima bisogna portare la nostra Isola alla normalità – spiega De Luca-. Non è normale che non ci siano le autostrade, che la rete ferroviaria sia fatiscente, che manchi l’acqua. Non è normale che un’amministrazione regionale non riesca ad usare le risorse che le vengono assegnate”.