Regionali 2022: Fdi riunisce deputati all’Ars e incontra Schifani

Dopo le elezioni Fratelli d’Italia riunisce i deputati regionali. L’occasione è data dall’incontro, in programma oggi pomeriggio alle 17 all’Ars, con il presidente della Regione Renato Schifani. Al centro della riunione, come nella prassi inaugurata dal neo governatore, c’è un primo confronto con le forze che fanno parte della coalizione di centrodestra. Per FdI parteciperanno i coordinatori regionali Salvo Pogliese e Giampiero Cannella. Al di là del fatto che possano oggi uscire nomi e ragionamenti sulla composizione della giunta i meloniani sembrano poco inclini a rinunciare a 4 assessori e alla presidenza dell’Ars.

L’accordo su Schifani, siglato da Ignazio La Russa avrebbe previsto questo tipo di contropartita come effetto della rinuncia di Nello Musumeci alla possibilità di correre per il secondo mandato a Palazzo d’Orleans. Lo schema a quattro “punte” con Attività produttive, Sanità, Agricoltura, Infrastrutture, potrebbe cedere il posto a una terna di peso sulle deleghe e lo scranno più alto di Sala d’Ercole a cui ambisce anche l’Mpa con Roberto Di Mauro. Lo scenario iniziale si è complicato per FdI dopo che i partiti minori, tra tutti autonomisti e cuffariani (che per l’assessorato propenderebbero per un esterno), non solo hanno raggiunto il quorum ed eletto deputati, ma sono a pieno titolo della partita.