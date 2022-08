Regionali 2022: la Chinnici riunisce la coalizione

“Sulla base dei contributi forniti dai partiti per la stesura del programma, ho predisposto una prima sintesi che è stata discussa e consegnata e sulla quale i partiti faranno nelle prossime ore le ulteriori valutazioni”. Lo ha detto Caterina Chinnici, candidata del campo progressista alle prossime elezioni regionali in Sicilia, a conclusione del secondo vertice di coalizione convocato per la definizione del programma di governo. L’incontro si è svolto ieri pomeriggio a Caltanissetta.

Nella riunione sono stati discussi i punti fermi richiesti dal M5s e dalle altre forze della coalizione, come la contrarietà agli inceneritori dei rifiuti e l’apertura a nuove forme di gestione vicine all’economia circolare, o ancora “una sanità più vicina ai cittadini”. Si è parlato anche della possibile futura agenda legislativa e, fra l’altro, della riforma dei consorzi di bonifica. Tra le proposte emerse, poi, quella di rinnovare e snellire le struttura degli assessorati e, su iniziativa di Chinnici, quella di costituirne uno specifico in favore dei giovani.