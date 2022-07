Regionali 2022: primarie del Pd, oltre 40.000 registrati.

A”Superate le 40 mila registrazioni. Tanti sono i siciliani e le siciliane che si sono registrati per eleggere il candidato alla presidenza della coazione progressista in Sicilia. Il dato sui registrati non e’ male se pensiamo che l’anno scorso a Roma, alle primarie vinte da Roberto Gualteri, furono 45 mila e in quel caso si votava anche nei gazebo ed era una tornata amministrativa, da sempre piu’ sentita e partecipata. Ma il metodo e’ quello giusto e siamo pronti a proseguire il percorso avviato da tempo”.

Lo ha detto il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, all’incontro organizzato a Catania assieme a Caterina Chinnici per la chiusura della campagna elettorale per le #presidenziali22. Barbagallo ha anche rivolto “un ringraziamento a tutti le siciliane e i siciliani che si sono iscritti, ai militanti del Pd che si sono attivati e che sono impegnati in queste ore: siamo un grande partito – ha detto a margine dell’incontro- lo abbiamo dimostrato e lo stiamo dimostrando anche in uno straordinario momento di difficolta’ come quello che stiamo vivendo in queste ore”.