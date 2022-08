Renato Schifani, ”non ho chiesto nessun paracadute…’

“Il mio compito è quello di rispondere ai siciliani, non alle polemiche. Serve ridurre le liste d’attesa,, aumentare il ricorso alla telemedicina, fare in modo che i fondi del Pnrr siano spesi bene, aumentare le infrastrutture e portare l’alta velocità in Sicilia”. “I problemi dei siciliani saranno i miei problemi, non rispondere alle accuse dei miei avversari…”. Lo ha detto Renato Schifani al Tgr Sicilia.

”Non ho chiesto nessun paracadute…”. Renato Schifani, esponente storico di Forza Italia, ha deciso di non candidarsi alle politiche per dedicarsi a tempo pieno alla ”sua Sicilia” come candidato del centrodestra alla guida della Regione. Schifani spiega all’Adnkronos le ragioni della sua scelta:”E’ giusto lasciare spazio ad altri, avendo deciso di sposare questo prestigioso progetto politico di candidato alla guida della mia Regione”.

“Ho sempre anteposto gli interessi della mia terra a qualsiasi ragionamento politico personalistico e anche stavolta ho agito nello stesso modo. Ho scelto la Sicilia. #InSiciliaPerLaSicilia”. Lo scrive su Twitter il senatore di Forza Italia Renato Schifani, lanciando l’hashtag #InSiciliaPerLaSicilia.