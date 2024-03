Salvini: Stancanelli, “sarebbe un peccato disperdesse questo patrimonio”

“Siamo determinati a realizzare il Ponte di Messina dopo decenni di chiacchiere e di troppi no, inizieremo i lavori quando tutto sarà chiaro e definito ma non voglio perdere tempo”. Così, il leader della Lega e ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, in una intervista a La Sicilia. Parlando del referendum annunciato da Bonelli e Fratoianni, Salvini spiega: “Mi dispiace che alle idee e ai progetti la sinistra preferisca reagire con insulti e carte bollate. Non sono preoccupato, d’altronde il Pci era contrario perfino all’Autostrada del Sole”.

E poi, sulle infrastrutture in Sicilia, ribadisce: “Il Ponte serve proprio perché, a differenza del passato, c’è un piano di investimenti senza precedenti in Sicilia e Calabria. Nelle ultime ore il Cipess ha confermato interventi da 172 milioni nel contratto di programma Anas per la Sicilia. Come Fs, per la Sicilia sono previsti circa 39 miliardi di cui quasi 17 per Anas nel piano decennale. La Lega rivendica di aver voluto un piano di investimenti straordinario per la Sicilia che non ha precedenti nella storia”.

Sui termovalorizzatori, Salvini spiega che “Nelle regioni dove la Lega governa da più tempo i termovalorizzatori ci sono e lo smaltimento dei rifiuti è un vantaggio per la collettività”. Nell’intervista a Mario Barresi il ministro Salvini ha anche parlato di Europa. “Noi non cambiamo idea e siamo sempre dalla stessa parte: diciamo che vanno difesi gli interessi italiani ed europei contro alcune follie come l’obbligo di auto elettrica, il cibo sintetico, la stangata sulla casa, l’immigrazione incontrollata”.

Sulla eventuale candidatura di Raffaele Stancanelli, eurodeputato eletto con FdI, nella lista della Lega, Salvini dice: “Raffaele Stancanelli, di cui conosco lo stile e il profilo di bravo amministratore e apprezzato eurodeputato, sarebbe un peccato disperdesse questo patrimonio di esperienza per la Sicilia. Per questo mi farebbe piacere parlarne con lui”. Questa mattina Matteo Salvini sarà a Belpasso dove presenzierà a Piano Tavola alla cerimonia inaugurale per l’avvio dei lavori del primo lotto, della tratta della metropolitana Misterbianco centro – Paternò.