Sondaggio Musumeci: La Russa, “Miccichè irritato da sondagio? opinione solo sua”

“Dopo che il sondaggio della Ghisleri (la più vicina a Silvio Berlusconi e quindi al di sopra di ogni sospetto) dà al presidente della Regione, Nello Musumeci, dieci punti di vantaggio sulla Chinnici, candidata di centrosinistra (mentre dà perdenti Micciché e altri) lo stesso Gianfranco Miccichè commenta il sondaggio ribadendo, con insulti vari e irripetibili, ‘Nello non lo vogliamo’. Non stupisce la sua irritata (o disperata?) reazione, semmai di nuovo c’è che Gianfranco usi il plurale maiestatis per esprimere una opinione tutta e solo sua”. Così Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d’Italia.