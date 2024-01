Tardino, “in Sicilia nessuna frattura nella Lega ma diversità”

“Avrei voluto ignorare il tritacarne mediatico in cui sono stata buttata, come da mio costume. Ma ai tanti che credono in me, e che in questi giorni si sono preoccupati invano, voglio solo dire con affetto di continuare a lavorare per gli obiettivi comuni. A taluni che vivono di tracotante voglia di sembrare sul pezzo – tanto da pensare di poter annullare a colpi di insulti in presenza e ricostruzioni fantasiose e offensive dettate a certi giornali, il lavoro serio, costante e competente che altri hanno fatto e continuano a fare nell’interesse dei siciliani – verrà molto difficile spuntarla. In Sicilia non c’è una Lega spaccata, ma solo taluni con una visione diametralmente opposta, linee parallele, di intendere la politica e la sua funzione. Potere fine a se stesso dal potere a servizio della gente”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega “Inutile dire quale è la mia visione, lo avete già sperimentato – aggiunge – e ve lo ricorderò durante la campagna elettorale che potrò fare da deputato che, come pochi, ha lavorato e non oziato o rubato. Nella nostra terra non è per nulla scontato purtroppo. Diversità di idee e di modus operandi, che sono legittimi nel mondo figuriamoci nei partiti. Starà ai cittadini siciliani scegliere alle prossime elezioni e so che c’è una Sicilia intera stanca del misero consumismo elettorale. Ringrazio il mio partito, con tutti i maggiori esponenti, ministri e non, per la vicinanza mostrata e ringrazio Raffaele Lombardo, che è felicemente leader di un altro partito e non del nostro, per la signorilità con cui sta gestendo una vicenda architettata da chi vive da sempre con animo distruttivo e prevaricatore”.

“Vi assicuro che queste tattiche non ci distraggono, anzi ci rafforzano. Ci piacerebbe che i giornali in Sicilia riportassero notizie del lavoro fatto dalla politica e non non di liti della politica per spartizioni di poltrone, ma fino a che il consenso sarà figlio del bisogno saremo lontani dal raggiungere l’obiettivo. Noi non ci arrendiamo. Ad maiora a noi e alla nostra terra”, conclude Tardino.