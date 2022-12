Termometro Politico: FdI ferma la propria crescita

FdI ferma la propria crescita, recuperano Lega e Terzo Polo. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

Questa settimana vi sono alcune novità importanti nella media delle intenzioni di voto. Fratelli d’Italia ha smesso di crescere, ed anzi, ha cominciato a scendere. Vedremo se provvisoriamente o meno. È ora al 29,1%, ed è comunque sempre saldamente al primo posto, a lunga distanza dal secondo partito, il Movimento 5 Stelle, stabile al 17,3%. Anche per il Pd vi sono pochi cambiamenti. È al 16,7%, e ha il 2,4% in meno di quanto preso alle politiche. Recuperano invece un paio di decimali la Lega, che risale all’8,6%, e Azione/Italia Viva, che ritorna sulla soglia dell’8%.

Piccolo aumento anche per Forza Italia, che tocca di nuovo il 7%. Nel centrosinistra vi è un arretramento, per quanto limitato, per Sinistra Italiana/Verdi, al 3,5%, e +Europa, al 2,5%.