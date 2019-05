Polizia Locale, nel mirino lavavetri e posteggiatori abusivi

L’attività di controllo della Polizia Locale si è concentrata, in questi giorni, sui controlli ai parcheggiatori abusivi e ai lavavetri. In particolare l’attività del reparto operativo Annona e Sicurezza urbana, su direttiva dell’assessore Porto e disposizioni operative del comandante Sorbino e del responsabile del reparto Caccamo, ha effettuato controlli di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori non autorizzati, nelle zone di via Vincenzo Giuffrida, via Ventimiglia e corso Sicilia dove sono stati verbalizzati ben 13 i posteggiatori abusivi: uno di questi è stato anche destinatario di un’ ordine di allontanamento. Giro di vite anche per il fenomeno dei lavavetri, grazie alla segnalazione di diversi cittadini. Tre pattuglie di vigili annonari e una di polizia ambientale sono intervenute, infatti, in diverse zone di Catania, sia nel centro storico sia in via Vincenzo Giuffrida e Barriera, dove la presenza dei lavavetri è spesso pressante. Sono stati fermati due stranieri, bloccati dopo colluttazioni e immediatamente condotti alla polizia giudiziaria per gli accertamenti di rito e, quindi, alla polizia scientifica per l’ identificazione e l’espulsione dal territorio nazionale.