Ponte Morandi: Consulente Aspi, da analisi Zurigo capacità portante garantita

Roma, 12 (AdnKronos) - La capacità portante del Ponte Morandi, a Genova, era garantita. E' quanto spiega il prof Giuseppe Mancini, Consulente Tecnico di Autostrade per l'Italia, in relazione alle anticipazioni di stampa che riferiscono di un generico o generale 'ammaloramento' del Ponte Morandi. Mancini in una nota intende chiarire che "i reperti inviati dai periti del Gip a Zurigo erano solo quelli che presentavano alcuni segni di ossidazione e ammaloramento, a fronte di uno stato complessivo del ponte ben differente. Circa i quattro attacchi degli stralli all'antenna, ad esempio, tre di questi erano in condizioni molto buone e solo uno (il reperto 132 inviato a Zurigo) presentava segni di ossidazione non visibili dall'esterno. Le prove effettuate a Zurigo e le classificazioni sommarie, non ancora terminate ed effettuate solo visivamente, lasciano però dedurre che, anche tenendo conto dell'ossidazione evidenziata dopo il crollo, la capacità portante fosse comunque garantita". Ciò, sostiene Mancini, "è peraltro confermato dal fatto che un'eventuale perdita di capacità portante degli stralli associata alla progressiva rottura dei cavi avrebbe nel tempo determinato allungamenti degli stralli con un conseguente importante quadro fessurativo, non verificatosi prima del crollo". Il consulente tecnico di Aspi continua a ritenere "che la causa scatenante del crollo non sia dovuta al cedimento della testa dello strallo, il cosiddetto reperto 132".