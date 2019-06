Ponte Morandi: Conte, ‘oggi prima pietra, presto ponte sicuro a genovesi’

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - "Oggi è un giorno importante per Genova: con la posa della prima pietra parte la ricostruzione del nuovo Ponte. Sono fiducioso che con questo grande lavoro di squadra restituiremo presto ai genovesi il Ponte, garantendo qualità e sicurezza. Tornerò presto in città #GenovaNelCuore". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.