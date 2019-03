Ponte Morandi: Toninelli, ‘ce l’ho fatta, ha pagato Autostrade’

Roma, 4 mar. (AdnKronos) - "Errori se ne fanno. E ho una certezza. Ne farò altri. Ma dagli errori si migliora, si impara. Detto questo, rivendico di aver cominciato a cancellare gli squilibri enormi che esistevano a favore dei concessionari". Ad affermarlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, in un'intervista a 'La Verità'. "Da quando mi sono messo in quella direzione, è iniziato il linciaggio verso di me. Chiunque - dice - avesse iniziato questa opera coraggiosa, sarebbe stato aggredito da un sistema che anche insieme a una certa politica aveva costituito un comitato d'affari". Nella ricostruzione del ponte Morandi, "intendiamo far vedere la differenza - sottolinea il ministro - con le gestioni precedenti. Abbiamo previsto un contratto unico con imprese pubbliche e private e forti penali giornaliere nel caso in cui i tempi non siano rispettati. Ma, trattandosi di imprese importanti, sono convinto che siano in gradi di rispettarli: termine dei lavori entro fine 2019. Inaugurazione ad aprile 2020". "Ma le do una notizia - dice Toninelli - Autostrade, oltre a non ricostruire (e ci mancava pure che fossero loro a farlo), ha già bonificato i soldi dovuti per gli sfollati e per la demolizione. Abbiamo fatto pagare Autostrade".