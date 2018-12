Ponte Morandi: Toninelli, nuova opera entro 2019, bel connubio eccellenze

Roma, 19 dic. (AdnKronos) - Il nuovo ponte di Genova "Alla fine dell'anno prossimo lo vedremo in piedi a inizio 2020 lo inaugureremo". A confermare le scadenze per la realizzazione della nuova opera, è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, all'indomani dell'assegnazione del contratto alla cordata Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr. Per la demolizione, "il cantiere è già partito e la prossima settimana ci sarà la cantierizzazione completa", spiega in un'intervista a Radio Capital. "Si tratta di un'operazione complessa: il ponte non verrà fatto esplodere ma verrà smontato pezzo per pezzo". "Si iniziano a vedere i primi risultati, si inizia a dare una ripresa economica a Genova. Per la ricostruzione del ponte di Genova c'è "un bel connubio di eccellenza italiana", sottolinea Toninelli.