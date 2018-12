Ponte Morandi: Toninelli, ricorso Aspi? Prendiamo atto pensano solo a soldi

Roma, 19 dic. (AdnKronos) - "Prendiamo atto che pensano solo ai soldi dopo la strage". Ad affermarlo è stato il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, interpellato, in un'intervista a Radio Capital, sul ricorso presentato la scorsa settimana da Autostrade per l'Italia sul decreto Genova. Aspi "non metterà neanche una pietra, non interverrà neppure nella fase di demolizione. E' una cosa giusta corretta e umana nei confronti delle vittime e delle loro famiglie", ha detto Toninelli.