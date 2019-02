Povertà: da Fondazione di Venezia 539 mila euro per educazione minorile (2)

(AdnKronos) - Nei giorni scorsi proprio nel nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile sostenuto anche dalla Fondazione di Venezia è partito il progetto ?Futuro Prossimo? riguardante un esperimento della durata di 4 anni contro la dispersione scolastica per la comunità locale di Mestre e Marghera. All'interno dell'iniziativa, che coinvolge 26 partner con capofila Save The Children, rientra anche il Patto per la Comunità Educante di Mestre e Marghera, attraverso il quale tutti coloro che operano a diverso titolo e con diversi ruoli sul territorio potranno impegnarsi nel campo dell'educazione mettendo a disposizione dei giovanissimi tempo, spazi e opportunità di ?buona crescita?. L'impegno della Fondazione di Venezia per il sociale si conferma nel sostegno alle Fondazioni di Comunità braccio operativo dell'ente sul territorio metropolitano e proprio per questo capaci di costruire progetti disegnati e calibrati sui reali bisogni delle comunità di riferimento. ?Per la Fondazione di Venezia ? commenta il presidente Giampietro Brunello ? i progetti e gli interventi nel campo del sociale rappresentano un'attività fondamentale su cui vogliamo continuare ad impegnarci, come conferma lo stanziamento per il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. La lotta alla dispersione scolastica, in costante aumento, non è un'opzione, ma una necessità che tocca da vicino le comunità ed il futuro dei ragazzi. È per questo che anche la nostra Fondazione, insieme alle altre riunite in Acri, continuerà a lavorare a progetti in grado di coinvolgere tutti gli attori del territorio per fare squadra al servizio dei più giovani?.