Al comune di Catania nasce il gruppo Prima l’Italia-Lega

Dopo Palermo e Messina, dove Prima l’Italia-Lega ha appena eletto in totale sei consiglieri – tre in ognuno dei due Comuni andati al voto – il partito di Salvini costituisce il proprio gruppo anche nel Consiglio comunale di Catania.

Nel corso di una partecipata conferenza stampa l’on. Luca Sammartino e il Sen. Valeria Sudano, e il coordinatore provinciale della Lega Fabio Cantarella, del vice coordinatore regionale della Lega Anastasio Carrà, ed Enti Locali Matteo Francilia, hanno ufficializzato la costituzione del gruppo consiliare di “Prima L’Italia” a Palazzo degli Elefanti ad opera dei consiglieri comunali Giuseppe Gelsomino, Sara Pettinato e Francesca Ricotta.

Presenti all’incontro, inoltre, numerosi consiglieri di municipalità della Città di Catania ed ex amministratori che si riconoscono nel progetto politico di Prima l’Italia.

“Dopo gli importanti risultati fatti registrati dalle liste di Prima l’Italia in provincia di Catania alle recenti elezioni amministrative della scorsa domenica – hanno spiegato l’on Sammartino e il Sen. Sudano – prosegue adesso l’azione di radicamento e consolidamento di un progetto che mira a costruire una forza politica, vicina alla gente e ai territori, capace di coniugare le esigenze delle autonomie locali e delle comunità amministrate con gli interventi da adottare a livello regionale e nazionale”.

“In questo senso – aggiungono i due parlamentari etnei– la costituzione del gruppo consiliare di Prima L’Italia a Palazzo degli Elefanti ad opera di tre bravi e riconosciuti professionisti della nostra città quali sono Giuseppe Gelsomino, Sara Pettinato e Francesca Ricotta, che in questi anni si sono distinti al Comune di Catania per una costante azione di tutela dei cittadini e di segnalazione delle problematiche che li affliggono, rappresenta un ulteriore passaggio per completare il percorso avviato offrendo ai cittadini l’opportunità di partecipare alla costruzione di un progetto politico che, con i fatti, intende perseguire il riscatto della Città di Catania e della Sicilia”.

“In questi anni – hanno spiegato Sammartino e Sudano – con i nostri rappresentanti in seno al Consiglio Comunale abbiamo svolto una opposizione critica ma responsabile non facendo mai mancare proposte e iniziative e, soprattutto, la nostra presenza nelle occasioni in cui è stato necessario per il bene della Città. Adesso – hanno concluso – intendiamo, con Prima L’Italia, continuare a ribadire l’esigenza di anteporre sempre gli interessi di Catania e dei catanesi a qualsivoglia logica di parte manifestando, al contempo e per le medesime ragioni, piena disponibilità al dialogo e al confronto su ogni scelta e percorso che faccia il bene di Catania e dei catanesi”.

“Il coordinatore provinciale Fabio Cantarella ha sottolineato le qualità umane dei singoli componenti del gruppo: ” avranno il pieno appoggio del partito nell’importante lavoro che porteranno avanti raccogliendo le istanze dei cittadini dai territori per portarle in seno agli organi istituzionali dove potranno essere esaminate e affrontate con azioni amministrative. Daremo voce ai catanesi e alle disfunzioni amministrative che li affliggono.”