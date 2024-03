Alluvione 2022: 1,2 milioni di euro a Bronte

Il Servizio regionale di Protezione civile della Sicilia, su richiesta del Comune di Bronte (Catania), ha considerato ”ammissibili di contributo” le richieste inviate dal Comune stesso, stanziando 1,2 milioni di euro per risarcire i danni provocati dall’alluvione del 2021 per aziende agricole e privato. “Somme che la stessa Regione ha già suddiviso agli aventi diritto, in proporzione hai danni dichiarati nell’istanza e riscontrati dalle verifiche effettuate sia dal Comune che da Palermo”, si legge in una nota.

”Una grande soddisfazione – afferma il sindaco Pino Firrarello – che premia l’operato dell’Ufficio tecnico che, hai tempi, con impegno e professionalità, senza guardare orari per rispettare le scadenze perentorie, ha redatto le istruttorie di tutte le domande pervenute. Per questo, oltre ai dirigenti regionali e provinciali della Protezione civile, rispettivamente Salvo Cocina e Marco Sanfilippo, mi sento di ringraziare il responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune, Salvatore Caudullo ed i funzionari del Giulia Bua e Lina Mineo. Senza di loro non ci saremo riusciti”.