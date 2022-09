E’ tornata a casa la bimba sottratta dalla madre

Stamattina i carabinieri della compagnia di Paternò, supportati dai colleghi di Gallarate (Varese), hanno restituito alle cure del padre la bambina di 5 anni che era stata sottratta dalla madre a Catania, la scorsa settimana, e trasferita nel Regno Unito.

La vicenda ha avuto inizio domenica scorsa, quando il padre, un catanese di 38 anni, collocatario della minore in seguito alla separazione, si era allarmato non vedendo rientrare la figlia dopo il fine settimana che avrebbe dovuto trascorrere con la madre, così come stabilito in sede giudiziale. Senza esito, l’uomo ha tentato di contattare l’ex moglie e gli ex suoceri e a rintracciare la piccola nel comune di residenza della madre, 30enne di Paternò, formalizzando l’indomani dalla scomparsa la denuncia per sottrazione di minori alla Procura di Catania.

Ricevuta la delega alle indagini, i militari hanno immediatamente avviato le attività di ricerca che hanno consentito di individuare la minore a Edimburgo (Scozia), dove la madre e i nonni materni avevano trasferito la bambina. La donna, resasi probabilmente conto del grave gesto compiuto, si è adoperata per organizzare immediatamente il viaggio di rientro a casa, comunicando la propria posizione esatta.

I carabinieri di Paternò, con il supporto di quelli della compagnia di Gallarate, hanno così facilitato il rientro dal Regno Unito della bambina, giunta questa notte all’aeroporto di Milano Malpensa, coordinando le fasi dell’accoglienza e dell’affidamento al padre. Le posizioni della madre e dei nonni della bambina sono al vaglio dell’autorità giudiziaria catanese che, nel frattempo, sta ricostruendo modalità e motivazioni della sottrazione.