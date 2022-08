Economia: Musumeci, “Sicilia, prima tra quelle del Centro-Sud”

“L’Ufficio Studi della CGIA di Mestre pone la nostra Regione, con il +3%, al 4 posto per incremento del PIL. Siamo appena dopo le Regioni più industrializzate e siamo la prima tra quelle del Centro-Sud, addirittura superiore alla media italiana (+2,9).

Nonostante la possibile crisi e mentre una delle principali agenzie di rating declassa l’Italia, in Sicilia prima arrivata la conferma del nostro giudizio e poi, con questa notizia, l’ulteriore conferma che il 2023 potr portarci a conseguire la soglia, mai raggiunta, dei 100 miliardi di PIL”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

“In un mondo normale si parlerebbe di questo lavoro con orgoglio, da parte di tutti. In un mondo normale per i media i dati positivi della CGIA di Mestre – presi ad oracolo quando negativi ed evidenziati del massimo clamore – sarebbero giustamente valorizzati come il prodotto del buon governo – continua Musumeci -. Ma noi viviamo il tempo in cui la normalit dovrebbe fare spazio alla suggestione. Con una sorpresa, che consiglio di non minimizzare: i siciliani sono molto pi avanti di quello che si possa pensare”.