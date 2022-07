Election Day: Musumeci, “ancora qualche giorno”

“Ancora qualche giorno”. Cosi’ il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, risponde a chi gli chiede se abbia preso una decisione sulla possibilita’ di dimettersi anticipatamente per consentire l’accorpamento delle elezioni Regionali alle Politiche fissate per il 25 settembre. Se volesse attendere la scadenza naturale del suo mandato, si andrebbe alle urne nell’Isola in una data da scegliere tra il 9 ottobre e il 13 novembre. Ma molti spingono perche’ si anticipi e in questo caso il governatore dovrebbe fare il suo passo entro la prima decade di agosto”. “Sto incontrando i segretari regionali dei partiti della coalizione di centrodestra sul tema dell’accorpamento della data delle elezioni nazionali e regionali. Intanto l’assessore al Turismo ed esponente di FdI, Manlio Messina, ha ribadito: “Il candidato di Fratelli d’Italia alla presidenza della Regione Siciliana è uno solo: Nello Musumeci. La data delle elezioni regionali? La deciderà Musumeci, sentita la coalizione”.