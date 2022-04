Ferito alle gambe, indagini a Catania

Sarebbe un uomo di 38 anni, il ferito alle gambe dopo essere stato richiamato da qualcuno mentre era nella sua casa di via Santo Cantone a Catania. Secondo una prima ipotesi investigativa, un avvertimento a colpi di pistola, probabilmente per una questione di droga. E’ questa la pista privilegiata dei carabinieri del comando provinciale e della compagnia ‘Fontanarossa’ per fare luce sul ferimento dell’uomo, colpito nell’abitazione nella quale stava scontando gli arresti domiciliari per questioni di droga. Avviata un’inchiesta, interrogato l’uomo che ha detto non avere riconosciuto l’uomo che gli ha sparato e soprattutto di non sapere il motivo per il quale sia stato ferito. Medicato in ospedale è stato subito dimesso.