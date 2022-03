Operazione antidroga a Catania, arresti

Sarebbero oltre trenta le persone coinvolte nell’operazione “Mezzaluna” della Polizia scattata questa mattinaย nei confronti di un gruppo criminale che opera nel quartiere di San Giovanni Galermo. I reati contestai sarebbero quelli per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La polizia, avrebbe smantellato di fatto, la piazza di spaccio piu’ grande di Catania, quella meglio conosciuta come la mezzaluna di via Ustica. Il blitz e’ stato coordinato dalla direzione distrettuale antimafia di Catania. I particolari dell’operazione saranno resi noti questa mattina.