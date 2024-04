Operazione antidroga a Fondi e Caltagirone

I carabinieri dei comando provinciali di Latina e Catania, coadiuvati nella fase esecutiva dal Raggruppamento Aeromobili carabinieri di Pratica di Mare, del Nucleo Cinofili di Ponte Galeria, del Reparto Tecnico dei ros e dai Carabinieri competenti per territorio, stanno dando esecuzione ad un´ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura distrettuale antimafia di Roma, nei confronti di 13 persone sottoposte ad indagini per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dall´uso delle armi, estorsione, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di beni. L’operazione, che è in corso nelle città di Fondi (Latina) e Caltagirone, sta coinvolgendo circa 80 militari dell´Arma.