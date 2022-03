Pfizer, riaperto confronto con l’azienda

Confronto in sede sindacale per altri dieci giorni, convocazione delle parti al Centro per l’impiego di Catania per il 28 marzo per dare il via alla procedura amministrativa e richiesta al Ministero dello Sviluppo economico per l’apertura di un tavolo nazionale. Si è chiuso così il tavolo regionale sulla vertenza Pfizer di Catania convocato questa mattina al Palaregione della città etnea dagli assessori regionali alla Famiglia, Politiche sociali e Lavoro, Antonio Scavone, e alle Attività produttive, Mimmo Turano. Presenti, fra gli altri, anche il prefetto Maria Carmela Librizzi, il sindaco facente funzioni del Comune di Catania Roberto Bonaccorsi, i rappresentanti dell’azienda e delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal.

“Ritengo positivo l’esito del confronto di questa mattina – ha commentato l’assessore Scavone – perché, raccogliendo la disponibilità delle parti, abbiamo riaperto un percorso per trovare un’intesa. Diamo tempo ulteriore ai sindacati per rappresentare le proposte a tutela dei lavoratori e all’azienda per spiegare con chiarezza la proiezione futura degli investimenti annunciati. Poi si aprirà la procedura all’interno del Centro per l’impiego e contestualmente chiederemo l’avvio del tavolo di crisi al Ministero perché Pfizer è una grande azienda che ha un suo progetto a livello nazionale e dentro questo contesto deve indicare chiaramente quale futuro prevede per il sito produttivo di Catania”.