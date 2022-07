Stanca di subire violenze, fa arrestare il figlio

Stanca di subire le continue violenze dal figlio ha sconfitto la paura di eventuali ritorsioni e lo ha denunciato ai carabinieri dopo l’ennesima aggressione e così l’uomo, un 49enne di Catania, è finito agli arresti con il braccialetto elettronico per maltrattamenti in famiglia. L’intervento dei carabinieri è scattato dopo una telefonata di una vicina di casa della vittima, che aveva accolto la donna dopo l’ennesima violenza messa in atto dal figlio. Al loro arrivo, i militari hanno constatato i lividi sulle braccia della donna, uno dei quali provocato addirittura da un morso.

La vittima, affidata ai sanitari del 118, ha raccontato di non avere mai avuto il coraggio di denunciare il figlio per non fargli del male e per evitare ritorsioni, ma dopo l’ultimo episodio di violenza si è convinta a chiedere aiuto anche per salvaguardare il marito, anziano e incapace di contrastare il figlio. Giunti nell’abitazione della famiglia, anche i carabinieri sono stati aggrediti dal 49enne prima con minacce e poi con calci. Rinchiuso nel carcere Piazza Lanza di Catania, il gip ha poi disposto i domiciliari per il 49enne.