Trasporti: Lombardo, “il governo regionale rispetti gli impegni”

“Quello del trasporto pubblico locale è un servizio essenziale sul quale si misura la vivibilità delle nostre città e sul quale occorre investire per garantire prospettive di sviluppo del tessuto sociale, economico e produttivo.”

È quanto afferma il deputato regionale dei Popolari e Autonomisti on. Giuseppe Lombardo, raccogliendo le numerose segnalazioni dell’utenza calatina costretta quotidianamente a subire i disagi causati di un servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano gravemente inefficiente.

“Intendo proseguire – prosegue Lombardo – nell’azione già intrapresa nei confronti del Governo regionale, che serve a mantenere viva l’attenzione sulla necessità di adottare misure adeguate per implementare il servizio di trasporto pubblico locale, sia in termini di efficientamento dell’attuale parco mezzi a disposizione dell’Azienda Siciliana Trasporti, sia del relativo personale, oggi assolutamente insufficiente a garantire uno standard minimo all’utenza”.

“Per questo – conclude il deputato autonomista – rivolgo al Governo regionale l’invito a rispettare gli impegni assunti in ordine al rilancio dell’Azienda Siciliana Trasporti, partecipata dalla nostra regione, nell’ottica di garantire ai territori siciliani, ed in particolare quelli più periferici come il calatino, collegamenti più efficienti, scongiurando il rischio di contribuire ulteriormente alla loro marginalità”.