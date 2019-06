Professioni: revisori legali, assemblea nazionale all’insegna della formazione

Roma, 18 giu. (Labitalia) - Si terrà venerdì 21 giugno, a Roma, presso l'Hotel Bernini, l'assemblea nazionale dell'Inrl, Istituto nazionale revisori legali. All'evento assembleare interverranno gli oltre 60 delegati regionali e provinciali dell'istituto ed è prevista la partecipazione di numerosi esponenti istituzionali e del mondo professionale, fra i quali il vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo, il Ragioniere dello Stato Biagio Mazzotta, il generale dello Stato emerito Michele Dipace, il direttore dell'ufficio centrale di Statistica della Chiesa Cattolica monsignore Vittorio Formenti, il presidente dell'Ente nazionale per il Microcredito Mario Baccini, il presidente di Confassociazioni Angelo Deiana, il presidente della Link Campus Vincenzo Scotti, il presidente nazionale di Conflavoro pmi Roberto Capobianco e il presidente del Cnel Tiziano Treu. "L'appuntamento - ha sottolineato il presidente dell'Inrl, Virgilio Baresi - con i delegati e con tutti gli iscritti all'istituto ricopre quest'anno una importanza rilevante legata agli impegni nella formazione professionale obbligatoria, per la quale l'Istituto intende fornire il massimo supporto ai propri iscritti, con un ampio programma di incontri frontali sul territorio e un costante aggiornamento assicurato anche online con una innovativa piattaforma di e-learning". L'Istituto, infatti, ha recentemente ultimato il restyling del proprio sito che ospita 'Lo sportello del revisore', una recente iniziativa interattiva dell'Inrl e Sol, Smart office lab curato da The Circle srl di Teramo; strumenti ideati per dare supporto e consulenza in tempo reale ai revisori che vogliono porre quesiti e chiarimenti sull'attività professionale.