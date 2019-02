Pubblicità: Nielsen, nel 2018 raccolta +2%, a dicembre +0,3%

Milano, 14 feb. (AdnKronos) - Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia chiude il 2018 con una crescita della raccolta del 2% rispetto al 2017. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sugli operatori del search, social, annunci sponsorizzati e dei cosiddetti 'Over the top' del mercato, il 2018 chiude in sostanziale stabilità, con una flessione dello 0,2%. Piatto anche lo scorso dicembre, con un incremento dello 0,3%. Per quanto riguarda i singoli mezzi, la tv a dicembre cala del 2,5%, portando allo 0,6% la crescita del 2018 sull'anno precedente. Sempre in negativo i quotidiani, che a dicembre perdono il 6,4% e chiudono l'anno con un calo del 6,2%. Stesso andamento per i periodici, sia a dicembre che nel periodo cumulato, con cali rispettivamente dell' 8,8% e dell'8,2%. Con una crescita del 7,9% a dicembre, il 2018 si conferma positivo per la radio che segna un incremento del 5,5% rispetto al 2017. Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell'intero universo del web advertising chiude il 2018 in positivo, a +8% e a +4,5% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet. Chiudono l'anno in segno positivo il cinema (+6,4%), il transit (+11,8%) e la Go Tv (+16,1%). Rimane in calo l'outdoor (-8,6%).