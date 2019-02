Pubblicità: Nielsen, nel 2018 raccolta +2%, a dicembre +0,3% (2)

(AdnKronos) - Per quanto riguarda i settori merceologici, 13 in crescita, con un apporto di circa 181 milioni di euro. Per i primi comparti del mercato si registrano andamenti differenti nel 2018. Alla buona performance di bevande e alcoolici (+11,3%), farmaceutici/sanitari (+2,2%), tempo libero (+28%) e media e editoria (+6,5%), si contrappongono i cali di alimentari (-1,6%), abbigliamento (-5,9%) e telecomunicazioni (-7,7%). Tra gli altri settori che contribuiscono alla crescita, continua l'andamento positivo degli elettrodomestici (+21,7%) e servizi professionali (+21,9%). Relativamente all'andamento nel singolo mese di dicembre, buone performance per automobili (+13,5%), turismo/viaggi (+19,8%) e moto/veicoli (+97,6%). Per Alberto Dal Sasso, Ais managing director di Nielsen, "si tratta di un risultato dai contorni positivi, sia se raffrontato con un 2017 che cresceva dello 0,5% rispetto al 2016 sia se consideriamo la situazione di incertezza di quest'anno. Basti pensare alla corsa verso le elezioni, al periodo post-elettorale senza governo, al braccio di ferro con l'Europa, al dibattito sull'euro, alla manovra e infine all'entrata in recessione tecnica per il nostro Paese. Ci siamo trovati di fronte a una serie di eventi capaci di mettere in ginocchio un importante mercato come quello della pubblicità, che invece ha retto anche grazie alle garanzie che puntualmente offre un appuntamento mediatico come i Mondiali di calcio?.