Puglia: Calenda, se Pd ricandida Emiliano esco da partito

Roma, 26 nov. (AdnKronos) - ?Se il Pd ha già deciso di ricandidare Emiliano a governatore la mia permanenza nel Partito democratico è già finita?. Lo ha affermato Carlo Calenda, intervistato da Enrico Cisnetto per ?Roma InConTra'. ?Tra Emiliano e Toninelli dalla torre butto giù Emiliano ? ha spiegato l'ex ministro- perché è stata in assoluto una delle persone più scorrette con il Pd e con i governi del Pd, e anche con l'interesse del Paese. Ha usato dossier complicati per prendere in giro le persone e lanciare insulti che non ho ricevuto nemmeno dai miei peggiori avversari?.