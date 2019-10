Ci sono anche quattro societa’ siciliane tra le 33 che entrano in Elite di Borsa Italiana grazie alla partnership con Intesa Sanpaolo. Sono Avimecc di Modica, Condorelli di Catania, Cuttitta di Agrigento e Misitano Stracuzzi di Messina. Avimecc, storica azienda familiare di proprieta’ della famiglia Leocata gia’ alla seconda generazione, ha sede a Modica, in provincia di Ragusa. Oggi e’ a capo di una filiera chiusa che va dai mangimi all’allevamento di polli alla produzione di carni bianche. Con i suoi 8 mila metri quadrati di impianti all’avanguardia l’azienda e’ in forte espansione in tutto il Sud Italia. Condorelli, nata nel 1933 a Belpasso, alle pendici dell’Etna, in provincia di Catania, e’ un’azienda familiare giunta alla seconda generazione, nata come un laboratorio di pasticceria oggi produce e distribuisce specialita’ dolciarie della migliore qualita’ su tutto il territorio nazionale e all’estero.