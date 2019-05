Qurinale: sabato e domenica le celebrazioni per la Festa della Repubblica

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - Tradizionali appuntamenti per la Festa della Repubblica sabato 1 e domenica 2 giugno. Si inizierà alle 15 nella Piazza del Quirinale con il Cambio solenne della Guardia d'Onore da parte del Reggimento Corazzieri a cavallo con la Fanfara del IV Reggimento Carabinieri a cavallo. Quindi alle 17.50 in programma il Concerto dell'Orchestra giovanile italiana, diretta dal Maestro Marco Angius, in onore del Corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano. Alle 19 il ricevimento nei Giardini del Quirinale Domenica 2 giugno, alle 9.15, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'Altare della Patria deporrà una corona di alloro sulla Tomba del Milite ignoto. Quindi alle 10.00 ai Fori Imperiali assisterà alla Rivista Militare. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, verranno aperti ai cittadini i Giardini del Quirinale. Per l'occasione i complessi bandistici della Marina militare, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, eseguiranno brani da concerto originale per banda, arrangiamenti di brani dal repertorio classico e colonne sonore.