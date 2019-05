Radio radicale: Cardani, ‘prorogare convenzione fino a svolgimento gara’

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Radio radicale svolge "un servizio pubblico di interesse generale che deve poter fluire tranquillamente", considerando che le gare pubbliche "hanno una complessità bizantina, interromperlo non ha senso". Quindi occorre "prorogare l'attuale convenzione fino al momento in cui una gara assegni allo stesso o ad altri concessionari lo stesso servizio pubblico". Lo ha affermato il presidente dell'Agcom, Angelo Maria Cardani, intervenendo ad una giornata di studio e riflessione sul futuro di Radio radicale e più in generale su diritto all'informazione, pluralismo e mercato organizzata dall'Associazione stampa parlamentare. Presenti anche i professori Alfonso Celotto e Luigi Ferrajoli, tra i 188 giuristi che hanno sottoscritto l'appello a difesa di Radio radicale e della libera informazione. "Battaglia per la democrazia", ha sottolineato Ferrajoli, considerando il servizio svolto dall'emittente, vero e proprio "specchio della democrazia", in linea con quella definizione di Norberto Bobbio che parlava di "governo pubblico in pubblico". Del resto, ha ricordato Celotto, "la trasparenza istituzionale" è difesa dall'articolo 64 della Costituzione, che prevede la pubblicità delle sedute parlamentari, "punto fondamentale della democrazia". "Il sospetto -ha detto ancora Ferrajoli- è che si voglia mettere a tacere l'informazione diretta a rendere comprensibile ai cittadini quanto accade nella sfera pubblica e rendere più facile la manipolazione politica".