Ragusa: in coma per una dose di metadone, arrestato pusher

Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - Un giovane modicano è finito in coma per aver assunto una dose di metadone acquistata a pochi euro. L'episodio risale al mese di gennaio quando il ragazzo, ora fuori pericolo, è stato ricoverato per diverse settimane in terapia intensiva. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di identificare il pusher, T.C., 28 anni, già noto alle forze dell'ordine e ora agli arresti domiciliari.