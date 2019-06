Rai: Faraone, ‘azienda non smentisce costi per oltre mezzo mln per palinsesti’

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - ?Prendo atto che la Rai non smentisce, quindi conferma, che la presentazione dei palinsesti costerà più di mezzo milione di euro. Integrerò la mia interrogazione urgente per chiedere allora i costi definitivi dell'evento ed i costi degli eventi dello scorso anno". Lo dichiara il senatore Davide Faraone, capogruppo Pd in commissione vigilanza Rai. "Così sarà davvero chiaro quanto quest'anno si sarà speso più dell'anno scorso. Basti un esempio: quanto è costato l'affitto del Portello considerando che l'anno scorso si sono fatti negli studi della Rai a costo zero?".