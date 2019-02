Rai: Faraone, ‘da M5S e Lega lottizzazione vomitevole’

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - "Anche l'Agcom condanna la nuova trasmissione sovranista Povera Patria dopo l'indecente servizio sul Signoraggio e le balle spaziali raccontate sulla politica monetaria del Paese. Cosa pensano di fare i vertici Rai? Qualcuno pagherà per questa pagina vergognosa del servizio pubblico?". Lo dichiara Davide Faraone, componente Pd della Vigilanza Rai. "Proprio in queste ore i due partiti al governo si scontrano sulla lottizzazione addirittura dei conduttori: mai l'azienda era caduta così in basso, mai i partiti hanno dettato così la linea in Rai, mai abbiamo assistito ad uno scontro di comunicati per decidere chi possa o non possa condurre una striscia quotidiana di informazione. Una lottizzazione semplicemente vomitevole".