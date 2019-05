Rai: Faraone, ‘Salvini scambia Salini per suo cameriere’

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Salvini scambia Salini, l'amministratore delegato Rai, per il suo cameriere. Vuole ordinargli chi può lavorare e chi no in Rai. Ricordi il capo della Lega Nord, che può comandare solo a Radio Padania, la Rai è di tutti i cittadini per fortuna. #Lerner". Lo scrive su twitter Davide Faraone, capogruppo Pd in Vigilanza Rai.