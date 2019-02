Rai: Fi, ‘perchè Di Battista da Annunziata in giorno voto Abruzzo?’

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Liberissima di invitare chi vuole (perfino chi in un passato recentissimo le ha dato della 'puttana'), ma perche' proprio nella giornata del voto in Abruzzo - e nel pieno della consultazione elettorale - la Rai con Lucia Annunziata, permette una passerella e una ribalta a Alessandro Di Battista?". Lo dichiarano i componenti di Forza Italia della Commissione di Vigilanza Giorgio Mule', Maurizio Gasparri, Alessandra Gallone, Patrizia Marrocco, Andrea Ruggieri e Renato Schifani. E si chiedono: "Non e' un'entrata a gamba tesa nella competizione elettorale che permette uno squilibrio a favore dei 5Stelle e di un loro esponente di punta a discapito di tutte le altre forze che oggi non saranno presenti nel programma di Lucia Annunziata? Magari con Di Battista non si parlera' di Abruzzo e di voto regionale, ma ogni argomento che sara' trattato riguarda inevitabilmente gli abruzzesi: il reddito di cittadinanza, quota 100, il caso trivelle, l'immigrazione, la sicurezza giusto per fare qualche esempio". "Non sara' allora il caso di rinviare di una settimana l'intervista, non in nome della par condicio ma del minimo buon senso? Chiediamo quindi al presidente della commissione di Vigilanza- concludono i parlamentari di Fi- di mettere in moto qualsiasi iniziativa presso la Rai affinche' non venga consentito questo ulteriore strappo al pluralismo".