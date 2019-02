Rcs: Cairo, aggregazioni? ‘poco spazio, noi miglioriamo nostri giornali’

Milano, 25 feb. (AdnKronos) - Nel settore dell'editoria in Italia eventuali aggregazioni "non c'è uno spazio enorme". Anche perché "la legge impedisce il superamento del 20% delle tirature. Gedi è molto vicina al 20%, noi siamo poco meno del 16%. Noi per il momento cerchiamo di fare bene le cose, i nostri giornali e cerchiamo di migliorarli costantemente". Lo ha detto Urbano Cairo, presidente di Rcs, a margine della tredicesima edizione del premio internazionale 'Il Bello del Calcio' in ricordo di Giacinto Facchetti, assegnato a Gianluca Vialli.