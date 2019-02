Rcs: Cairo, ‘al lavoro su rinnovamento Gazzetta Sport’

Milano, 25 feb. (AdnKronos) - Rcs Mediagroup è al lavoro su un rinnovamento della 'Gazzetta dello Sport', che potrebbe essere completato verso la metà di aprile o maggio. Lo ha detto Urbano Cairo, presidente di Rcs, a margine della tredicesima edizione del premio internazionale 'Il Bello del Calcio' in ricordo di Giacinto Facchetti, assegnato a Gianluca Vialli. "E' una cosa su cui stiamo lavorando adesso, non è ancora ultimata. Nel giro del prossimo mese, mese e mezzo, appronteremo un prodotto che alla fine è la Gazzetta ma con una serie di aggiornamenti e di miglioramenti che vogliamo fare. A quel punto in aprile più o meno ci saremo". Cairo ha precisato che, "anche se non abbiamo stabilito il giorno preciso in cui usciremo con la Gazzetta rinnovata, saremo in edicola a metà aprile o maggio".