Rdc: Ancot, consulenti tributari pronti a dare contributo per assistenza cittadini

Roma, 6 feb. (Labitalia) - I consulenti tributari sono pronti a dare il loro contributo per assistere i cittadini nella richiesta del reddito di cittadinanza. A ribadirlo l'Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari, nel corso dell'audizione in Senato in commissione Lavoro, con una delegazione composta dal vicepresidente, Celestino Bottoni, e da Antonino Franchina, delegato per i rapporti parlamentari. I responsabili dell'Ancot hanno sottolineato, dunque, il proprio impegno "nel dare il giusto sostegno già nella fase di avvio del reddito; oltre che per le pensioni di cittadinanza". Riferendosi poi al problema dei compensi, l'Ancot ha suggerito "una delega per una trattenuta delle quote sindacali anche nel caso di rdc e di pdc". "Visti i risultati già ottenuti - ha sottolineato la delegazione - con altre piattaforme dalla pubblica amministrazione, si confida in un preventivo monitoraggio delle attività per eventuali collassi, come nel caso della fatturazione elettronica, in prossimità di scadenze o termini di iscrizioni".