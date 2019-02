Rdc: Castelli, ‘dal 6 marzo è operativo’

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - "Il reddito di cittadinanza è uno strumento completamente nuovo e fornisce la formazione per poter rientrare nel mondo del lavoro. Mai è stato fatto uno strumento di questo tipo in Italia. Basta fare un giro intorno alla posta del proprio comune e troveranno le informazioni necessarie. Dal 6 marzo le poste si stanno organizzando per accogliere chi farà richiesta". Così Laura Castelli sottosegretario all'economia poco fa ai microfoni di Rai Radio1 all'interno di 'Radio1 In Viva Voce' condotto da Ilaria Sotis e Claudio De Tommasi. Un commento anche su Mimmo Parisi la persona che dovrebbe guidare l'Anpal, la struttura di riferimento per i centri dell'impiego: "non mi sono occupata di questa nomina. Parisi è uno di quelle persone individuate che consideriamo molto innovativo rispetto ai centri per l'impiego". Infine una risposta alle parole di Matteo Renzi di questa mattina in Senato: "abbiamo fatto una cosa molto rivoluzionaria rispetto al personaggio che strillava nell'aula del Senato. Questa misura costa 8 miliardi. Il governo precedente ne mise 8 sugli 80 euro per mera campagna elettorale e che non aiutavano la povertà. A fronte di una misura rivoluzionaria io credo che bisognerebbe fare un po' di silenzio".