Rdc: Meneguzzo (CpI Padova), ‘a oggi navighiamo al buio’

Padova, 17 feb. (AdnKronos) - "Al momento mancano completamente indicazioni operative su tutto il funzionamento del reddito di cittadinanza. A tutt'oggi navighiamo al buio". Così all'Adnkronos Fiorenza Meneguzzo, Coordinatrice del Centro per l'Impiego di Padova, fa il punto sulla situazione del Reddito di Cittadinanza in vista del via ufficiale previsto per il prossimo 6 marzo. "Certo - sottolinea - sono arrivate già molte persone per chiedere informazioni, e indicazioni su come fare la domanda per il Reddito di Cittadinanza, ma soprattutto, sono stati in molti a chiedere come diventare 'navigator', e si tratta di giovani e di meno giovani, alcuni con discrete professionalità, e di tutte le estrazioni sociali. Purtroppo, ad oggi non abbiamo alcuna indicazione operativa su come dovrà funzionare questa figura prevista dalla norma". "Non mi spaventa tanto il numero di arrivi di domande per il reddito di Cittadinanza: attualmente come Comune di Padova gestiamo 16mila disoccupati, probabilmente sarà lo stesso numero di chi chiederà il Reddito di Cittadinanza - spiega - ma quello che non è stato chiarito fino ad oggi è che le richieste non verranno presentate a noi, ma alle Poste o tramite i Caf, e allora come farò io a sapere chi ha presentato la domanda?".