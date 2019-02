Rdc: Meneguzzo (CpI Padova), ‘a oggi navighiamo al buio’ (2)

(AdnKronos) - E ancora, secondo la responsabile del CpI di Padova: "Noi gestiamo 60-70 posizioni alla settimana, in un mercato dinamico come quello del lavoro della provincia di Padova. Ma, è inimmaginabile pensare di offrire tre possibilità di lavoro a migliaia di soggetti... E, soprattutto, deve essere chiaro che il Centro per l'Impiego non offre posti di lavoro, non è un'azienda, ma svolge la funzione di trait d'union tra candidato e azienda. Deve essere poi il candidato ad attivarsi. E, forse questo messaggio non è 'passato'".