Rdc: ministero Lavoro, convocato il 13 il tavolo tecnico con Regioni

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - "La Corte dei Conti il 4 giugno ha registrato le variazioni di bilancio inerenti il Reddito di Cittadinanza abilitando così il ministero a redigere il decreto di trasferimento delle risorse alle Regioni per il potenziamento dei Centri per l'Impiego". Lo rende noto il ministero del Lavoro che "ha quindi convocato, per il 13 giugno alle 10.30, un tavolo tecnico con le Regioni per definire le modalità operative per i trasferimenti delle risorse".