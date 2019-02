Rdc: Pd stima in Lombardia 400mila richieste, ‘la più penalizzata da Governo’ (2)

(AdnKronos) - I pensionati lombardi, 'più ricchi' della media, saranno anche quelli maggiormente penalizzati dal blocco della rivalutazione delle pensioni basato sull'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, che per cinque anni interesserà 2,7 milioni di pensioni (sono 3,7 miliardi in meno nel triennio 2019-2021). In Lombardia ci sono più di 3 milioni di pensionati, il 25% dei quali con pensioni che superano i 1.500 euro al mese, "quindi i pensionati lombardi saranno fortemente colpiti dal blocco della rivalutazione". Con Quota 100, il Pd stima 60mila pensionamenti in più in Lombardia. In più, il taglio del fondo per il trasporto pubblico in Lombardia è pari a 58 milioni di euro (su un bilancio annuo complessivo di 654 milioni di euro) e metterà ulteriormente in crisi un settore già in sofferenza e bisognoso invece di investimenti anche per motivi di natura ambientale che impongono scelte più sostenibili per la mobilità lombarda.