Rdc: Pd stima in Lombardia 400mila richieste, ‘la più penalizzata da Governo’

Milano, 4 feb. (AdnKronos) - Sarà la Lombardia una delle regioni italiane più penalizzate dalle misure economiche del Governo, che rischiano di frenare l'attività economica di quelle imprese e di quelle famiglie che trainano il resto d'Italia. E' l'amara considerazione di un documento presentato dal Pd lombardo, che insieme alle associazioni di categoria ha messo nero su bianco i principali effetti della manovra, compreso reddito di cittadinanza e quota 100. Tra abrogazione Ace e rimodulazione incentivi, la pressione fiscale per le imprese lombarde aumenterà nel 2019 di circa 1,7 miliardi. Il nuovo regime fiscale, infatti, colpisce in modo particolare il sistema produttivo lombardo, che aveva fatto grande ricorso, negli anni scorsi, agli incentivi di Industria 4.0: il 40,8% del totale nazionale dell'agevolazione Ace riguardava imprese lombarde. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, nell'ultimo trimestre del 2018, in Lombardia, tra Rei e Sia, circa 15.400 nuclei familiari, per complessive 52.955 persone, hanno ricevuto un importo mensile medio di 243,32 euro per nucleo familiare. Sulla base dei calcoli degli uffici della Regione Lombardia, i richiedenti del reddito in regione potrebbero essere intorno alle 400mila persone, per 150mila nuclei familiari. Ma, attualmente, fa notare il Pd, i centri per l'impiego lombardi hanno circa 500 dipendenti che gestiscono 50mila persone in cerca di lavoro, con un rapporto di 1 operatore per 100 disoccupati. Da marzo, ipotizzando una platea di 200mila persone da coinvolgere nelle politiche del lavoro, il rapporto sarà quadruplicato, cioè un operatore dovrà gestire 400 disoccupati.